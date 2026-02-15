Las Yaguaretés conquistaron el oro en Nairobi

Las Yaguaretés conquistaron la etapa de Nairobi del circuito mundial SVNS 2 y reafirmaron el crecimiento del rugby femenino argentino en el plano internacional. El equipo nacional finalizó en el primer puesto de la tabla general luego de sumar cuatro triunfos en cinco presentaciones.

Argentina superó a China por 20-10, a España por 19-17, a Brasil por 28-17 y a Kenia por 5-0 durante el desarrollo del torneo. En la final cayó ante Sudáfrica por 17-12, pero la sumatoria de puntos obtenida en la fase previa le permitió quedarse con la medalla dorada.

El rendimiento colectivo, la solidez defensiva y la eficacia en los momentos decisivos fueron claves para sostener el liderazgo en la clasificación general, donde el conjunto argentino encabeza la temporada con 20 puntos.

El triunfo consolida el proceso del seleccionado femenino y lo posiciona como protagonista en la lucha por el ascenso dentro del circuito mundial.