Carlsen no para: es el primer campeón mundial de ajedrez estilo libre

Alemania. Después de dos tablas, una victoria in extremis y otras tablas en última ronda, el noruego Magnus Carlsen se convirtió ayer en el primer campeón mundial de ajedrez estilo libre de la FIDE (por sus siglas en francés) en Weissenhaus (Alemania) tras vencer al estadounidense Fabiano Caruana en la final por 2,5-1,5. y obtener su vigésimoprimer campeonato mundial.

En la tercera ronda, Carlsen consiguió remontar en el último momento en una partida que casi tenía perdida ante Caruana. Así, en cuarta y última ronda el noruego solo necesitó otras tablas para hacerse con el título, que va acompañado de un premio de 100.000 dólares.

Por su parte, el uzbeko Nodirbek Abdusattorov se impuso sobre el alemán Vicent Keymer y obtuvo el tercer puesto tras ganar 2,5-1,5 en los enfrentamientos por el bronce, tras ambos perder en las semifinales de este sábado.

En la batalla de exhibición femenina, previa al mundial femenino de ajedrez de estilo libre del que están jugándose los clasificatorios, la kazaja Bibisara Assaubayeya se impuso 2,5-1,5 a la rusa Alexandra Kosteniuk.