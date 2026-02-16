Francisco Cerúndolo ganó por primera vez el Argentina Open

Buenos Aires. La bandera argentina vuelve a flamear entre los campeones del ATP Tour. Hubo que esperar casi un año para que un tenista nacional volviera a levantar un trofeo en el principal circuito. Francisco Cerúndolo lo logró este domingo en el IEB+ Argentina Open.

El porteño venció a Luciano Darderi por 6-4 y 6-2 en la final y sumó su cuarta corona en el circuito. Su consagración obliga a reescribir el ranking histórico de trofeos conseguidos por tenistas argentinos y refuerza el protagonismo albiceleste en la gira sudamericana. La anterior estrella había sido lograda por Sebastián Báez, en el ATP 500 de Río, el año pasado.

El título en el Buenos Aires Lawn Tennis Club no solo significó para Fran su primera coronación en casa después de dos finales perdidas (en 2021 y 2025 frente a Diego Schwartzman y el brasileño Joao Fonseca, respectivamente), sino también una actualización en el listado histórico de trofeos ATP logrados por jugadores nacionales.

Es el cuarto título ATP para Cerúndolo, quien ya había festejado en Bastad (2022), Eastbourne (2023) y Umag (2024). Con esta nueva corona, el porteño se consolida como uno de los principales referentes argentinos del circuito actual.

Además, se convirtió en el séptimo campeón argentino en el torneo. El anterior había sido Facundo Díaz Acosta, en 2024, al derrotar al chileno Nicolás Jarry en la definición.

El historial nacional sigue encabezado de manera histórica por Guillermo Vilas, máximo ganador argentino en la Era Abierta con 62 títulos ATP, seguido por figuras emblemáticas como José Luis Clerc (25) y Juan Martín del Potro (22). En el lote de jugadores recientes aparecen también nombres como Diego Schwartzman (4).