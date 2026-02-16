Instituto logró su primer triunfo del Torneo Apertura

Córdoba. Instituto fue contundente en Alta Córdoba, venció ayer 2-0 a Central Córdoba en la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. La Gloria se hizo fuerte como local, en el debut de su entrenador Diego Flores, con eficacia en el primer tiempo y solidez para sostener la ventaja en el complemento.

El local consiguió un triunfo claro ante el Ferroviario, en un partido que resolvió temprano y luego supo controlar. El equipo local golpeó en los momentos justos y construyó la diferencia en la primera mitad, lo que le permitió manejar el trámite durante el resto de la noche.

El arranque fue determinante: a los cuatro minutos Matías Fonseca abrió el marcador de cabeza tras un centro preciso, y desde entonces la Gloria tomó confianza. Con presión y llegadas, el conjunto cordobés siguió generando peligro y cerca de la media hora amplió la ventaja gracias al penal convertido por Alex Luna, que le dio tranquilidad para afrontar el resto del encuentro.

En el complemento, Central Córdoba intentó reaccionar y tuvo algunas aproximaciones, incluso un remate de Matías Vera que dio en el poste, pero le costó traducir sus avances en situaciones realmente claras. Instituto, por su parte, se mostró ordenado, cuidó la pelota cuando pudo y apostó a sostener la diferencia con una defensa firme y un mediocampo combativo.

El cierre encontró al equipo local administrando el resultado con inteligencia, mientras que la visita empujó sin precisión en los minutos finales.