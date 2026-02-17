Sudamericano Femenino Sub 20: Argentina empató con Venezuela

Paraguay. La Selección Argentina Sub 20 empató ayer con Venezuela 2 - 2 en el primer cotejo del Hexagonal Final del Sudamericano Femenino que se disputa en Paraguay. El partido se desarrolló en el Estadio Alfonso GIagni, en la ciudad de Villa Elisa, a las afuera de Asunción y contó con el arbitraje de Elizabeth Tintaya de Perú.

El primer tiempo contó con un amplio dominio por parte del elenco nacional conducido por Christian Meloni; a pesar de que no logró convertir en los primeros minutos del encuentro, cada ataque ponía al elenco nacional más cerca de ponerse al frente del marcador. Siguiendo con esta tendencia, llegó el final del primer tiempo, con ambos equipos empatando a 0, pero con el seleccionado albiceleste predominando en campo rival.

A pesar de esto, al inicio de la segunda etapa, llegó al primer tanto gracias a un gran disparo desde fuera del área de Francisca Altgelt. Posteriormente, el seleccionado nacional siguió atacando y en el minuto 14, Kishi Núñez aprovechó un error de la arquera venezolana y puso el segundo gol.

Aunque Argentina continuó presionando y jugando, Venezuela reaccionó a base de centros y con un juego certero, marcó el 1 a 2 durante la mitad de la etapa y en el minuto 42 puso el empate.

El próximo encuentro de la Selección Argentina será el jueves 19 ante Ecuador.

Clasificarán de manera directa a la Copa Mundial Femenina Sub20 de la FIFA 2026™ las cuatro Asociaciones Miembro Participantes cuyas selecciones ocupen las 4 (cuatro) primeras posiciones de la Fase Final de la Competición.