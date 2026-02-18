Copa Argentina: River sufrió, pero eliminó a Ciudad de Bolívar

Villa Mercedes. Bajo el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Parque La Pedrera de Villa Mercedes, River Plate eliminó ayer a Ciudad de Bolívar tras ganarle por 1-0 tras el gol de penal que Juanfer Quintero anotó a los 86 minutos. El árbitro fue Nicolás Ramírez.

Pese a la superioridad individual y grupal, al Millonario le costó muchísimo poder imponerse frente a los dirigidos por Diego Funes, que aguantaron hasta donde el físico resistió. Si bien los de Marcelo Gallardo no pelotearon al arquero Agustín Rufinetti, lo hicieron sufrir con sus llegadas.

Cuando todo parecía que se iba hacia la tanda de penales, al juvenil Joaquín Freitas le cometieron una infracción dentro del área y el árbitro Ramírez sancionó la pena máxima. Allí fue cuando Quintero lo cambió por gol.

En la próxima instancia, que serán los dieciseisavos de final, enfrentará a Aldosivi, que viene de golear a San Miguel. El partido, por el momento, no tiene fecha ni sede asignada.