Córdoba vuelve a recibir la máxima cita del ciclismo nacional

El Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta fue reprogramado y se disputará del 26 al 29 de marzo en Río Cuarto y en la ciudad de Córdoba, según confirmó la Unión Ciclista de la República Argentina. El cambio respondió a la necesidad de adecuar la fecha al calendario internacional.

La competencia regresa a territorio cordobés después de 25 años y volverá a unir a las dos principales sedes del sur provincial con la capital, recuperando una tradición dentro del ciclismo argentino.

La modificación fue acordada entre la UCRA, la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta, la Federación Cordobesa de Ciclismo, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Río Cuarto, luego de evaluar la superposición con los Campeonatos Panamericanos.

Con esta reprogramación, los ciclistas convocados al certamen continental podrán competir en ambas instancias, elevando el nivel deportivo del torneo nacional.

Uno de los puntos destacados será la prueba de pelotón en la categoría Élite masculina, que se correrá en sentido inverso al trazado histórico. La largada será en Río Cuarto y la llegada en la capital provincial, en un recorrido de 208 kilómetros que consagrará al nuevo campeón argentino.

El evento posiciona nuevamente a Córdoba como escenario de competencias de alcance nacional dentro del calendario ciclístico.