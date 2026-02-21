En el final, Defensa y Justicia rescató un empate ante Belgrano

Buenos Aires. Defensa y Justicia rescató un empate agónico frente a Belgrano en Florencio Varela, igualó 1 a 1 y conservó su invicto, mientras que el conjunto cordobés dejó escapar una oportunidad inmejorable de quedar como único líder de su grupo en el Torneo Apertura.

Con los goles de Lucas Zelarayán para la visita y Aaron Molinas de penal para el local, Defensa le arruinó la tarde de Belgrano, quien había sido superior durante gran parte del encuentro y tenía el triunfo prácticamente asegurado hasta la última acción.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski asumió el control del juego desde el comienzo y manejó mejor la pelota, mientras que el conjunto de Mariano Soso nunca logró imponer condiciones como local y apenas generó peligro con un zurdazo de Juan Manuel Gutiérrez que se fue por encima del travesaño.

El desarrollo comenzó a inclinarse hacia el lado visitante, que acumuló situaciones claras aunque sin precisión en la definición. Primero apareció Adrián Spörle con un desborde que Nicolás “Uvita” Fernández no pudo aprovechar, luego Emiliano Rigoni intentó desde afuera sin éxito y más tarde un buscapié cruzó toda el área sin encontrar quien lo empujara.

Segundo tiempo

Esa superioridad encontró recompensa en el inicio del complemento, cuando Lucas Zelarayán recibió por izquierda, recortó hacia adentro y sacó un remate con efecto que se clavó en el ángulo superior izquierdo de Cristopher Fiermarín, un gol de gran calidad que parecía sentenciar la historia porque Defensa no reaccionó y además dejó espacios que Belgrano tampoco logró capitalizar para ampliar la ventaja.

El cierre modificó todo el panorama, ya que Defensa sufrió la expulsión de Santiago Sosa y el resultado parecía definido, sin embargo, en la última jugada Lisandro López tocó la pelota con la mano dentro del área tras un remate de Gutiérrez, el árbitro sancionó penal y Aaron Molinas convirtió para decretar el 1 a 1 final.