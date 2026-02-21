Mina Clavero recibirá el Gran Premio de la Montaña

Mina Clavero será escenario del Gran Premio de la Montaña de Motos los días 20, 21 y 22 de marzo. Durante tres jornadas, pilotos y equipos recorrerán caminos serranos en una competencia que convocará a aficionados del deporte motor y visitantes de distintos puntos del país.

El evento se desarrollará en distintos sectores de la región, aprovechando el entorno natural que caracteriza a la localidad y consolidando su perfil como sede de competencias al aire libre.

Desde el área de Turismo destacaron que este tipo de propuestas se integran al calendario anual de actividades y generan movimiento en el sector comercial y gastronómico de la ciudad y zonas cercanas.