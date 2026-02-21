Mina Clavero recibirá el Gran Premio de la Montaña

Competencia en las sierras
Mina Clavero recibirá el Gran Premio de la MontañaLa ciudad será sede del rally de motos del 20 al 22 de marzo, con pilotos recorriendo caminos serranos
Mina Clavero será escenario del Gran Premio de la Montaña de Motos los días 20, 21 y 22 de marzo. Durante tres jornadas, pilotos y equipos recorrerán caminos serranos en una competencia que convocará a aficionados del deporte motor y visitantes de distintos puntos del país.
El evento se desarrollará en distintos sectores de la región, aprovechando el entorno natural que caracteriza a la localidad y consolidando su perfil como sede de competencias al aire libre.
Desde el área de Turismo destacaron que este tipo de propuestas se integran al calendario anual de actividades y generan movimiento en el sector comercial y gastronómico de la ciudad y zonas cercanas.