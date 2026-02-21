Talleres sorprendió a Central en Rosario y lo venció 1 a 0

Rosario. En el Gigante de Arroyito, Rosario Central tropezó ayer contra Talleres: perdió 1-0 en uno de los seis duelos que inauguró la agenda de actividades de la 6ª fecha del Torneo Apertura.

Si bien Ángel Di María en la primera etapa tuvo una chance clara, el marcador lo quebró del otro lado el paraguayo Ronaldo Martínez, que llegó a Córdoba en este mercado de pases tras su destacada estadía por Platense. El atacante de 29 años apareció donde deben estar los goleadores: aprovechó un rebote a su favor y cruzó un zurdazo inatajable para Jeremías Ledesma. Fue su segunda anotación para la T tras el grito en la primera fecha contra Newell’s.

El elenco de Jorge Almirón sostuvo la tensión en el arco rival hasta el final con chances claras e incluso una peligrosa a los 40 minutos tras una buena asistencia de Di María: Guido Herrera logró interceptar el potente remate de Enzo Copetti.

Tras la caída en la primera fecha ante Belgrano, Central quebró la racha invicta que arrastraba a nivel doméstico. Había vencido a Racing, igualado con River Plate y Aldosivi, eliminado a Sportivo Belgrano de Copa Argentina y sumado tres puntos en el Apertura contra Barracas Central. ¿El detalle? Las últimas tres derrotas fueron en el Gigante de Arroyito ante Estudiantes de La Plata, el Pirata y la T. En este contexto, figura quinto en la Zona B con 8 puntos, a cinco de líder Tigre.

Los dirigidos por Carlos Tevez, por su lado, celebraron este viernes su tercer triunfo en seis fechas y figuran en la cuarta ubicación del Grupo A con 10 puntos, a 2 de Estudiantes de La Plata que lidera la zona.

El Canalla ahora seguirá su camino el próximo miércoles 25 de febrero desde las 17 en La Plata: visitará a Gimnasia en el Bosque por la 7ª fecha del Apertura. Talleres, por su parte, será uno de los encargados de inaugurar esa jornada el martes 24: irá a Santiago del Estero para chocar con Central Córdoba a partir de las 19.45.