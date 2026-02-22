Ajedrez: Faustino Oro buscará en Rusia batir otro récord mundial

Rusia. El "Messi del tablero", Faustino Oro, se inscribió a último momento en el prestigioso Abierto Aeroflot de Rusia con un objetivo que parece de película: obtener su tercera y definitiva norma de Gran Maestro (GM). Con apenas 12 años, el pibe argentino tiene la oportunidad de pulverizar el récord de Abhimanyu Mishra y convertirse en el GM más precoz de todos los tiempos. La cita será en Moscú, del 28 de febrero al 5 de marzo, en un escenario donde solo los grandes dejan huella.

Para Faustino, el tiempo es el rival más difícil. El récord actual pertenece a Mishra, quien alcanzó el título a los 12 años, 4 meses y 25 días. Teniendo en cuenta que "Fausti" nació el 14 de octubre de 2013, su ventana de oportunidad para ser el número uno histórico se cierra en los primeros días de marzo. El Aeroflot Open no es solo un torneo más; es la plataforma elegida para dar el zarpazo final tras su gran desempeño en el Tata Steel de este año.

El certamen ruso es conocido por su extrema dureza y su bolsa de premios, pero sobre todo por su prestigio. Por sus mesas pasaron figuras de la talla de Magnus Carlsen y el último ganador fue Ian Nepomniachtchi, dos veces retador al trono mundial. Para Faustino, conseguir la norma en este contexto requiere una performance casi perfecta frente a una legión de maestros rusos y estrellas internacionales.

El joven argentino ya cuenta con dos normas de GM en su haber y superó holgadamente la barrera de los 2500 puntos de ELO, el otro requisito indispensable de la FIDE. Sin embargo, la normativa exige que al menos una de las normas se obtenga en un torneo abierto de gran nivel. Por eso, su desembarco en Moscú es una jugada estratégica de su equipo para cumplir con el reglamento y entrar en los libros de oro del deporte nacional y mundial.