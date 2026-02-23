Brasil goleó a Argentina en el Sudamericano Sub 20 Femenino

Paraguay. La selección argentina femenina sufrió ayer una derrota contundente ante Brasil por 4-0 en el estadio Luis Alfonso Giagni, por el hexagonal final del Sudamericano Sub 20. Este certamen es clave en la ruta hacia el Mundial de la categoría, que se celebrará este año en Polonia.

Desde el inicio, Brasil se mostró superior. El primer gol llegó a los tres minutos, cuando Evelin Bonifacio aprovechó un rebote que impactó en el palo. La arquera Priscila Siben, quien regresaba a la titularidad, no logró evitar la caída temprana de su arco. A los 22 minutos, una salida arriesgada de Siben dejó el arco vacío, aunque la defensa argentina salvó sobre la línea y mantuvo el 1-0 parcial.

La selección de Brasil no cedió espacios y defendió con marca personal. Argentina, por su parte, mostró dificultades para hilvanar jugadas asociadas y no logró inquietar a la defensa rival. Clarinha, a los 34 minutos, amplió la ventaja con un potente disparo desde afuera del área y consolidó el dominio verdeamarelo.

En la segunda mitad, Brasil siguió presionando y, tras un centro en el área chica, Brendha marcó el tercer tanto a los 64 minutos. Cuando el encuentro se acercaba al final, Carioca sentenció el resultado 4-0 tras una buena combinación por la banda derecha con el pase de Emily.

Argentina arribó al hexagonal final tras una primera fase perfecta, pero en esta instancia solo logró un empate ante Venezuela por 2-2 y sufrió derrotas frente a Ecuador por la mínima y Brasil. En cambio, la Canarinha derrotó 3-1 a Paraguay y 1-0 a Colombia. De esta forma, aseguró su clasificación anticipada al Mundial Sub 20 de Polonia. Actualmente, la tabla muestra a Brasil en la cima con 9 puntos, seguido por Ecuador con 7, Paraguay con 3, Venezuela con 2 y Argentina quedó relegada al quinto puesto con solo 1 punto. Colombia cierra la clasificación sin unidades.

El calendario del hexagonal final prevé un enfrentamiento clave para Argentina frente a Paraguay este miércoles a las 22:00. Además, se cruzarán Ecuador ante Brasil y Venezuela frente Colombia en horarios previos. El sábado se completará la fase con partidos aún pendientes de confirmación en sede y horario: ese día Argentina se medirá ante Colombia.

El formato del torneo otorga una recompensa significativa: los cuatro primeros equipos accederán de manera directa a la Copa Mundial Femenina Sub 20 de Polonia 2026. Este incentivo incrementa la presión y la competitividad, ya que no solo se disputa el título sudamericano, sino también la clasificación a una de las competencias más relevantes para la categoría.