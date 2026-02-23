Cosquín lanza el Triatlón de Uranga con circuito completo

La Municipalidad de Cosquín confirmó la realización de una nueva edición del Triatlón de Uranga, una propuesta abierta y gratuita que se desarrollará el domingo 1 de marzo desde las 9 en el Balneario Uranga. El circuito incluirá 400 metros de natación, 12 kilómetros de ciclismo y 3 kilómetros de pedestrismo.

La competencia contará con categorías individuales para hombres (hasta 19 años; 20 a 29; 30 a 39; 40 a 49; 50 en adelante) y mujeres (hasta 29 años; 30 en adelante). Además, habrá modalidad por postas en equipos masculinos, femeninos y mixtos, promoviendo una participación amplia.

La inscripción será libre y gratuita a través de un formulario online. Para más información, los interesados pueden comunicarse con el director de Deportes, Prof. Orlando Millán, al 2241681122.

La iniciativa forma parte de las políticas municipales orientadas a fortalecer el deporte y fomentar hábitos saludables en la comunidad.