Estudiantes de Río Cuarto volvió a perder y profundizó su crisis

Buenos Aires. En el Nuevo Gasómetro, Estudiantes de Río Cuarto no pudo ayer con San Lorenzo. Perdió 2 a 0 por la sexta fecha del Apertura de la Liga Profesional con goles de Luciano Vietto, en el inicio y de Alexis Cuello, en el complemento. Quedó último en la tabla y se vienen partidos bravos.

Así, el equipo dirigido por Iván Delfino sumó su cuarta derrota consecutiva en el torneo al que ascendió ganando el Reducido de la Primera Nacional en diciembre del 2025. Perdió ante Banfield, Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán y San Lorenzo.

Luego de seis partidos jugados en los que sólo cosechó una unidad, en la segunda jornada en el empate en cero ante Argentinos Juniors en Río Cuarto, Estudiantes ocupa el último lugar de la Zona B y Aldosivi, que suma tres puntos, es el penúltimo.

En la tabla anual, que define un descenso a la Primera Nacional al igual que la tabla de promedios, también ocupa la última posición. Situación que preocupa y mucho a dirigentes, cuerpo técnico, jugadores e hinchas del Celeste.

En esta seguidilla de partidos programados por AFA para que el Apertura de la Liga Profesional termine antes del inicio del Mundial, a Estudiantes de Río Cuarto se le vienen duros compromisos para intentar la levantada y alguna victoria tranquilizadora.

El jueves 26 a las 19.30, recibe en el estadio Antonio Candini de Río Cuarto a Huracán. Será por la fecha 7 del Apertura. Luego visitará a Sarmiento, en Junín, por la octava fecha. Ese partido está programado para el martes 3 de marzo, a las 19 en el estadio Eva Perón de Junín.

En la fecha 9, el sábado 7 de marzo a las 17 en Río Cuarto, será el primer clásico ante Instituto. Y, en la fecha 10, viajará a Córdoba para visitar a Belgrano en el estadio Julio César Villagra. El choque ante el Pirata está fijado para el jueves 12, a las 19.15.