La Cumbre: llega el próximo sábado el Triatlón Alturas de Punilla

lunes, 23 de febrero de 2026 · 01:17

Redacción El Diario de Carlos Paz

La Cumbre. El próximo sábado a las 9,30 hs, llegará a La Cumbre el "Triatlón Alturas de Punilla", una competencia increíble con las sierras de Córdoba como escenario.

La competencia se llevará a cabo además, en Capilla del Monte y San Esteban.

La competencia

Nado 1000 metros en el dique el Cajón de Capilla del Monte

Mountain bike 20 km desde Capilla pasando por senderos de San Esteban.

Running 8 km en La Cumbre

Categorías

Categorías individuales y por equipos????

Categoría individual -40/+40 años Masculino/Femenino

Categoría por equipos - 100/+100 años (se suman las edades) Masculino/Femenino y Mixto

Premiación hasta el 5to puesto en todas las categorías.

Inscripciones

Individual $ 50.000

Por equipos $ 90.000

A tener en cuenta

Si falta algún atleta para completar el equipo debes ponerte en contacto con los organizadores al 3548 463304 / 3548 407105 / 3548 466735

Inscripciones: https://mytime.com.ar/Inscripcion/AlturasdePunilla