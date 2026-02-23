La Cumbre: llega el próximo sábado el Triatlón Alturas de Punilla
La Cumbre. El próximo sábado a las 9,30 hs, llegará a La Cumbre el "Triatlón Alturas de Punilla", una competencia increíble con las sierras de Córdoba como escenario.
La competencia se llevará a cabo además, en Capilla del Monte y San Esteban.
La competencia
Nado 1000 metros en el dique el Cajón de Capilla del Monte
Mountain bike 20 km desde Capilla pasando por senderos de San Esteban.
Running 8 km en La Cumbre
Categorías
Categorías individuales y por equipos????
Categoría individual -40/+40 años Masculino/Femenino
Categoría por equipos - 100/+100 años (se suman las edades) Masculino/Femenino y Mixto
Premiación hasta el 5to puesto en todas las categorías.
Inscripciones
Individual $ 50.000
Por equipos $ 90.000
A tener en cuenta
Si falta algún atleta para completar el equipo debes ponerte en contacto con los organizadores al 3548 463304 / 3548 407105 / 3548 466735
Inscripciones: https://mytime.com.ar/Inscripcion/AlturasdePunilla