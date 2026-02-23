Brasil. Tomás Etcheverry se consagró campeón del Río Open al vencer al chileno Alejandro Tabilo por 3-6, 7-6 (3) y 6-4. Es el primer título para el argentino en su carrera profesional, y nada menos que en un ATP 500, el torneo más importante de la gira sudamericana de polvo de ladrillo.

La conquista significará para Retu un salto de 18 puestos en el ranking ATP: trepará al 33° lugar, muy cerca del tope de su carrera: fue 27° en febrero de 2024.

Para estrenar su vitrina, Etcheverry dio una muestra de carácter. Revirtió un desarrollo adverso en la final, y lo hizo en el mismo día que había jugado tres horas para completar su partido de semis frente al checo Vít Kopriva (87°), al que superó por 4-6, 7-6 (2) y 7-6 (4) en una maratón que tuvo varias interrupciones por lluvia, la protagonista de la semana en Río de Janeiro.

“Es un sueño hecho realidad. Hace mucho buscaba mi primer título. Venía trabajando muy duro con mi equipo. No lo puedo creer todavía”, fueron las primeras palabras del argentino luego del triunfo.

Y agregó: “Es el día más feliz de mi vida. Di el 100%. Era la final, el partido más importante. Por suerte, me pude llevar el premio de mi primer título. Había perdido tres finales antes”.