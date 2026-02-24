Belgrano busca mantener su invicto ante Atlético Tucumán

Córdoba. Belgrano y Atlético Tucumán se enfrentarán este martes, desde las 21:30, en el Estadio Julio César Villagra por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. El Pirata sumó cuatro de los últimos seis puntos, todos de visitante, y ahora buscará imponerse en su estadio ante un Decano que lleva más de un año sin ganar saliendo de Tucumán. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski tuvo dos paradas bravas como visitante y volvió a Córdoba con un saldo más que positivo: le ganó 1-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza y luego igualó 1-1 ante Defensa y Justicia en Varela, en un partido que tenía ganado pero se le escapó en el minuto 96.

En caso de obtener una victoria frente a Atlético Tucumán, el Pirata llegará a las 15 unidades, mantendrá su invicto en el Apertura y se subirá a lo más alto de la Zona B junto a Independiente Rivadavia, que tiene un partido menos.

El presente del Decano es totalmente opuesto, ya que se ubica en el 12° puesto con cinco puntos. Los tucumanos únicamente le ganaron 4-0 a Estudiantes de Río Cuarto en lo que va del año y su último partido fue derrota contra Instituto en Córdoba, y de esta manera extendieron una racha de más de un año sin ganar como visitante.