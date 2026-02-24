Magui Nieto hizo historia: ganó los 70K del Aconcagua Ultra Trail

La carlospacense Magui Nieto volvió a demostrar que los límites están para romperlos. El pasado 21 de febrero se quedó con los 70 kilómetros de la carrera «Aconcagua Ultra Trail 2026», apenas horas después de haber intentado hacer cumbre en el cerro más alto de América y tener que abandonar a solo cuatro kilómetros por las extremas condiciones climáticas.

Magui no es nueva en el Aconcagua, pero este desafío fue distinto. La propuesta era ambiciosa: intentar hacer cumbre y luego completar los 70K de la exigente competencia de trail en alta montaña. «Realmente voy a volver a ir. A mí me gusta desafiarme y buscar superar un poquito más los límites de lo que estoy acostumbrada»; contó tras regresar a Villa Carlos Paz.

Durante dos meses, la deportista priorizó largas jornadas de trekking con un mochila pesada. Junto a su compañero, el salteño Eltano Isola, decidieron no utilizar mulas para transportar el equipo, algo habitual en las expediciones al Aconcagua, y cargar ellos mismos más de 30 kilos hasta el campamento base a lo largo de 26 kilómetros.

Fue una decisión ideológica, pero también física y mental.

El intento de hacer cumbre fue el tramo más duro, tras 28 kilómetros de ascenso, cuando restaban apenas cuatro para alcanzar la cima, el clima cambió drásticamente. Ráfagas de más de 100 km/h, 20 grados bajo cero y agua congelada dentro de la mochila. A 5.500 metros de altura, el riesgo de congelamiento y el peligro de una caída en una ladera de nieve y hielo con más de 2.000 metros de desnivel decidieron refugiarse en una carpa de altura para esperar.

En ese momento, pusieron en practica no solo el entrenamiento fisco, sino el entrenamiento mental. «Ante la primera sensación de que nuestra seguridad estaba en peligro, nos pegábamos la vuelta»; explicó la embajadora carlospacense.

Bajaron, recuperaron el equipo y completaron la travesía prevista hasta alcanzar los 70 kilómetros totales. Estuvieron 36 horas en movimiento, sin dormir, hasta salir del parque. Descansaron apenas unas horas en un hostel y al día siguiente, a las 5 de la mañana, largaron con la carrera en la que Magui, hizo historia. Casi 400 corredores participaron en las distintas distancias del Aconcagua Ultra, una competencia de altura que convoca a atletas especializados por la complejidad y las condiciones extremas.

«Lo que suele hacer la diferencia en este tipo de proyectos es la cabeza» sostuvo.

«Hay que saber hasta dónde avanzar, sin poner en riesgo la vida»; reconoció en diálogo con El Diario.

De cara al futuro, se conoció que el proyecto «Aconcagua No Stop» ya está en marcha para el próximo año. Mientras tanto, Nieto regresa a su rol docente y su mayor desafío será sembrar en sus alumnos la semilla de animarse a soñar en grande.