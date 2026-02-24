Talleres quiere sostener su levantada ante Central Córdoba

Santiago del Estero. Central Córdoba y Talleres se enfrentarán en el Estadio Único Madre de Ciudades, este martes desde las 19.45, por la séptima jornada de la Zona A del Torneo Apertura. El Ferroviario está ante la posibilidad de torcer el mal presente y la T quiere seguir sumando para meterse, definitivamente, en la pelea. El encuentro será televisado por TNT Sports Premium.

Central Córdoba viene de un duro golpe tras ser eliminado de la Copa Argentina por Gimnasia de Jujuy, en los penales, en la primera fase de la competencia de la que supo ser campeón. Luego de eso cayó 2-0 con Instituto en Córdoba y logró sumar 1 punto tras igualar sin goles con Tigre en Santiago del Estero.

Talleres vive un presente diametralmente opuesto a los santiagueños. Viene de un triunfazo por 1-0 ante Rosario Central en Arroyito y suma 4 partidos oficiales si derrotas –tres de Liga Profesional y uno de Copa Argentina-.