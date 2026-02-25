Básquet: el Club de Pesca ya tiene su fixture para el Apertura A1

Villa Carlos Paz. El Club de Pesca de Villa Carlos Paz ya conoce su hoja de ruta en el Torneo Oficial Asociativo Apertura – División A1 2026, certamen organizado por la Asociación Cordobesa de Basquetbol y que reunirá a los principales equipos de la segunda categoría del básquet capitalino.

El certamen comenzará el viernes 7 de marzo y contará con un total de 11 fechas en su fase regular, en la que el conjunto de Villa Carlos Paz buscará posicionarse como protagonista desde el inicio.

El debut será ante Pilar, en una serie que comenzará como visitante el viernes y continuará al día siguiente en condición de local. Luego, el equipo alternará localías en un calendario exigente que lo enfrentará a rivales tradicionales como Calera Básquet, Municipalidad, Dante Alighieri, Universitario e Independiente.

Entre los compromisos más destacados aparecen los cruces frente a Atenas B, programado para la quinta fecha en abril, y el cierre de la fase regular frente a Juniors, previsto para el primer fin de semana de junio.

El cronograma completo se desarrollará entre marzo y junio, con partidos disputados en formato de doble jornada, los viernes y sábados, alternando localía.

Con el fixture confirmado, los equipos ultiman detalles de su preparación para una nueva temporada en la División A1, con el objetivo de consolidarse en la categoría y pelear por los puestos de vanguardia desde la primera jornada.