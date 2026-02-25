Belgrano ganó y es puntero en la Zona B

Córdoba. A Belgrano se le quedó atragantado el festejo por el 1 a 1 contra Defensa y Justicia. Es que se volvía con los seis puntos y la punta de sus dos partidos como visitante. Por eso, ayer fue por todo contra Atlético Tucumán, que perdió ante Instituto el pasado viernes en medio de polémicas, y se impuso 3-1. Goles de Emiliano Rigoni a los 38 minutos de la etapa inicial, Nicolás Fernández y Julián Mavilla en el complemento. Con esta victoria, el Pirata es puntero en la Zona B, con un partido más que Independiente Rivadavia, al que alcanzó en la cima.

El golazo de Lucas Zelarayán en Florencio Varela ponía al "Pirata" como puntero de la Zona B del torneo. Objetivo que cumplió este martes, invicto y arriba junto a la Lepra mendocina, que este jueves a las 17.15 asume una visita de riesgo frente a Racing de Avellaneda.