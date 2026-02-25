Capilla del Monte espera a competidores del Triatlón Alturas de Punilla

Capilla del Monte. El próximo sábado 28, las localidades de La Cumbre, San Esteban y Capilla del Monte serán escenario de la disputa del Triatlón Alturas de Punilla, con largada prevista a las 9:30 hs.

La competencia arrancará con la etapa de natación en el Dique El Cajón (Capilla del Monte), en un circuito triangular de 1 km. Luego, los atletas enfrentarán 20 km de mountain bike por senderos del río Pinto, Dolores y San Esteban, concluyendo en La Cumbre, desde donde se iniciará la última etapa de 8 km de running hasta El Pungo y regreso.

Habrá categorías individuales (-40 y +40 años) y por equipos (-100 y +100 años), con modalidades masculina, femenina y mixta. Los ganadores del 1° al 5° puesto de cada categoría recibirán premios en efectivo. El costo de inscripción es de 50 000 pesos para individual y 90 000 pesos por equipo.