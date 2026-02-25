Central Córdoba dejó a Talleres con las manos vacías

Santiago del Estero. La seguidilla de resultados positivos de Talleres, incluida la clasificación a Copa Argentina y el gran triunfo sobre Rosario Central en Arroyito la fecha pasada, le daba envión frente a Central Córdoba en Santiago. Además, con público "neutral" en el Madre de Ciudades. Pero perdió 2 a 0 por los goles de Diego Barrera, a préstamo en el Ferroviario, y del uruguayo Michael Santos(ex Talleres), por la fecha siete del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

En el primer tiempo no hubo demasiadas llegadadas a los arcos. La primera de Talleres fue la chance de Ronaldo Martínez, quien se apuró en la definción y cabeceó a la manos de Alan Aguerre, a los 17 minutos. Sumado a un remate de Agusto Schott por arriba del horizontal, fue suficiente para mostrar a la T como el mejor de los dos.

En la segunda parte Central Córdoba pegó primero y pegó dos veces, ante un tibio Talleres. Primero por Barrera, quien recibió en soledad en un corener por detrás de todos, y sacó un derechazo abajo con un remate al palo poco protegido por Guido Herrera, cuando corrían 17 minutos.

Y once minutos después fue el turno del uruguayo Santos, que en Santiago se reencotró con el gol tras un paso por productivo por Vélez. A pura picardía para desestabilizar a Santiago Fernández quien fue flojito a la pelota. Dos tiros a los arcos por parte del local, y un Talleres vulnerable que se vuelve en cero.

En la próxima fecha Talleres volverá al Kempes, para recibir a San Lorenzo, que sobre el final empató ayer 1 a 1 con Instituto.