Con gran convocatoria se llevó a cabo la competencia "La Nocturna de La Falda"

La Falda. El último fin de semana se llevó a cabo la maratón "La Nocturna de La Falda", donde participó una verdadera multitud.

"Fue mucho más que una carrera… fue emoción y pura energía", destacaron desde la organización.

Con los kilómetros de 2,5 y 7,2, 850 runners brillaron por las calles faldenses, familias y amigos alentando en cada esquina y la plaza vibrando con música en vivo y la comparsa San Jorge fue la que abrió paso a los corredores.

Un momento profundamente emotivo fue la presencia de los ex combatientes de Malvinas, recordando que correr también es honrar, acompañar y mantener viva la memoria.