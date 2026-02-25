Instituto fue más, pero San Lorenzo se lo empató en el final

Buenos Aires. Instituto llegaba entonado desde la asunción de Diego Flores y apuntaba ayer a sumar su tercera victoria al hilo en una parada exigente ante San Lorenzo. Finalmente igualó 1-1 en el Nuevo Gasómetro, por la séptima jornada del Grupo A del Torneo Apertura.

La previa en el Nuevo Gasómetro tuvo un condimento extra antes del arranque: Instituto y San Lorenzo aparecieron en el campo con camisetas alusivas al paro impulsado por la AFA. La iniciativa respaldó la suspensión de la novena jornada del torneo Apertura como respuesta a la denuncia presentada por Arca.

A los 28 minutos, el banco albirrojo movió piezas: Agustín Bravo ingresó por Jonathan Galván. El trámite se volvió friccionado, con varias infracciones de ambos lados, hasta que a los 37 llegó el golpe. Juan Ignacio Méndez condujo la contra y asistió a Diego Sosa, que definió con precisión y puso en ventaja a La Gloria.

En el cierre, el conjunto de Flores sostuvo la diferencia. Despejó cada intento del Ciclón y defendió con orden. En tiempo agregado, Jhon Córdoba armó una corrida notable y dejó a Fonseca de cara al arco, pero el delantero falló una chance inmejorable. Luego del último silbatazo, Instituto se fue al descanso arriba y dejó mejores sensaciones que su rival.

El complemento arrancó con Instituto firme en su plan. A los pocos segundos sufrió una infracción sobre Juan Ignacio Méndez y enseguida respondió en su área con un rechazo de Diego Sosa. La Gloria volvió a atacar y quedó cerca del segundo, pero Gill voló para sostener a San Lorenzo. Merlos amonestó a Sosa y el trámite se hizo intenso, mientras el local movió el banco con los ingresos de Abrego y Vietto para cambiar el rumbo.

Con el paso de los minutos, el equipo cordobés ajustó piezas: Rafaelli y Jara saltaron al campo para refrescar el frente, luego Acevedo y Gallardo reemplazaron a Sosa y Méndez. Bravo resultó clave con un cruce salvador cuando el Ciclón empujó. El equico cordobés resistió con orden, manejó los tiempos y sostuvo la ventaja en un segundo tiempo disputado.

El conjunto cordobés insistió, pero a los 40 llegó el golpe del local: Luciano Vietto ganó de cabeza, capturó el rebote y marcó el 1-1. Enseguida, el Ciclón movió el banco y buscó enfriar el cierre.

En tiempo agregado, La Gloria dispuso de dos córners consecutivos ejecutados por Lodico, aunque la defensa azulgrana respondió con despejes sucesivos y evitó el segundo. Mosevich también despejó en su área cuando el rival avanzó. Andrés Merlos señaló el final y selló el empate. Instituto dejó una mejor imagen como visitante, aunque se quedó con la sensación de que mereció más.