El TC vuelve al Cabalén y ya venden entradas

El Turismo Carretera volverá a rugir en el Autódromo Oscar Cabalén, en el camino a Alta Gracia, el 30 y 31 de mayo, y desde este jueves ya se encuentran habilitadas las entradas para una de las fechas más esperadas del calendario nacional.

La expectativa es alta luego del retorno de la categoría en 2025, cuando el circuito cordobés reunió a más de 100 mil espectadores durante el fin de semana y revalidó su peso histórico dentro del automovilismo argentino. Aquella edición dejó un fuerte impacto en hotelería, gastronomía y servicios, además de tribunas colmadas y un clima de fiesta que marcó el regreso tras once años de ausencia.

En pista, el entrerriano Mariano Werner se quedó con la victoria el año pasado a bordo de su Ford, en una competencia que consolidó al Cabalén como una de las plazas más convocantes del campeonato.

La próxima cita ofrecerá, además de la carrera principal, la participación de categorías teloneras y una propuesta integral para el público, con espacios gastronómicos, activaciones de marcas y una zona VIP. Las entradas pueden adquirirse a través de los canales digitales habilitados.

El trazado cordobés, reconocido por su combinación de sectores veloces y curvas técnicas, será clave en la etapa regular del torneo, donde cada punto resulta determinante para clasificar a la Copa de Oro.

Para el regreso del TC, el Gobierno provincial ejecutó una serie de obras de infraestructura en el autódromo, entre ellas la remodelación de la curva uno, nuevas vías de escape, reasfaltado de sectores estratégicos, mejoras en boxes y refuerzos de seguridad en la recta principal.

Con ese marco, Córdoba se prepara para otro fin de semana de alto voltaje en el sur del Gran Córdoba.