Racing de Córdoba llega a Huerta Grande para una jornada a puro fútbol

Huerta Grande. La ciudad de Huerta Grande se prepara para vivir una jornada a puro fútbol este sábado 28 de febrero, con un destacado encuentro deportivo junto al club Racing de Córdoba. El evento se desarrollará desde las 10:00 en las instalaciones del Hotel Tres Pircas, en un entorno natural que será el escenario ideal para el desarrollo de los partidos.

La propuesta reunirá a diversas categorías formativas, en una iniciativa que busca fomentar la competencia sana, el aprendizaje y el disfrute del deporte entre los jóvenes futbolistas. Además, el encuentro contará con el acompañamiento de la Municipalidad de Huerta Grande, reafirmando el compromiso local con el desarrollo deportivo.

Cronograma de partidos

La actividad comenzará a las 10:30 con el enfrentamiento de la categoría 2009/2010 frente a Racing de Córdoba. Luego, a las 12:00, será el turno de la categoría 2016/2017/2018, que se medirá ante CAVU.

Por la tarde, la acción continuará con los siguientes encuentros:

13:30: Categoría 2011/2012 vs Racing de Córdoba

15:00: Categoría 2013 vs Racing de Córdoba

16:30: Categoría 2014/2015 vs Racing de Córdoba

El evento tendrá ingreso con costo y se espera una importante convocatoria de familias, vecinos y amantes del fútbol, quienes podrán disfrutar de una jornada deportiva que promueve la formación, el compañerismo y el crecimiento de las nuevas generaciones.

Este encuentro representa una valiosa oportunidad para que jóvenes jugadores locales se enfrenten a una institución de trayectoria, en un espacio que combina deporte, integración y desarrollo comunitario.