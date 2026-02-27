Estudiantes de Río Cuarto festejó su primer triunfo en la Liga Profesional

Río Cuarto. Estudiantes de Río Cuarto se impuso ayer 2-0 frente a Huracán y logró su primera victoria desde su regreso a la máxima categoría. En el cruce correspondiente a la jornada 7, el León del Imperio aprovechó la superioridad numérica tras la expulsión de Leandro Lescano -por doble amarilla- y construyó un triunfo clave. Los goles fueron convertidos por Mateo Bajamich y Gabriel Alanís, quienes sellaron una noche esperada en Río Cuarto.

Con este resultado, el conjunto cordobés alcanzó los cuatro puntos y se ubica en el 14° puesto de la Zona B, logrando por primera vez sumar de a tres desde su vuelta a Primera. Por su parte, el Globo quedó séptimo con nueve unidades y dejó pasar la chance de acercarse a los primeros puestos.