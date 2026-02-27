orgullo deportivo

Pablo Cavallaro se prepara y recauda fondos para el Mundial de Chile

El carlospacense busca consagrarse nuevamente campeón del mundo.
Deportes
viernes, 27 de febrero de 2026 · 12:34

El carlospacense Pablo Cavallaro, Campeón Mundial de Mountain Bike, se prepara para un nuevo mundial en Chile en el mes de marzo y recauda fondos para poder cubrir los gastos. 

Del 24 al 29 de marzo se disputará en Nevados de Chillán, Chile, la Copa del Mundo Master de XCO, por lo que el campeón sueña con un nuevo título, buscando repetir la hazaña que lo consagró campeón del mundo en Villa La Angostura en 2023 y representar a la ciudad. 

Para ello, necesita cubrir los gastos, que son realmente elevados, por lo que se recaudan fondos a través de la venta de remeras solidarias para poder cumplir el objetivo.

Hasta este 28 de febrero se podrá adquirir la remera al 3541-386858.

 

