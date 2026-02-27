Pesca ya conoce grupo y rivales de la Liga Formativa Provincial

Villa Carlos Paz. El Club de Pesca de Villa Carlos Paz confirmó su participación en la Liga Formativa Provincial de Básquet, competencia que se desarrollará durante el primer semestre del año y que contará con la presencia de nuestras categorías U15, U17 y U21.

Tras el sorteo oficial, Pesca integrará el Grupo D, donde enfrentará a:

• Asociación Atlética Banda Norte (Rio Cuarto)

• Bochas Sport Club (Colonia Caroya)

• Club Atlético Sarmiento (Leones)

El debut está previsto para el domingo 8 de marzo, con rival aún a confirmar.

En los próximos días se dará a conocer el fixture oficial con fechas, sedes y horarios correspondientes a cada categoría.

“Desde el Club de Pesca celebramos este nuevo desafío deportivo que continúa fortaleciendo nuestro proyecto formativo y competitivo dentro del básquet provincial”, señalaron las autoridades del club.