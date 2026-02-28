Básquet: Argentina cayó con Uruguay por los Clasificatorios al Mundial 2027

Buenos Aires. La selección argentina de básquet tuvo una noche para el olvido en el estadio de Obras Sanitarias y cayó 61-44 ante Uruguay por la tercera fecha de las Eliminatorias FIBA rumbo al Mundial que se jugará en Qatar en 2027. De esta manera, el conjunto que comanda Pablo Prigioni se quedó sin invicto y buscará una pronta revancha el próximo lunes ante Panamá, nuevamente en Buenos Aires.

Argentina, que venía de ganar en sus dos primeras presentaciones ante Cuba, sufrió su primer revés ante el equipo que ahora marcha con puntaje ideal en el Grupo D, con 6 puntos. Los albicelestes, que no contaron con la presencia de Facundo Campazzo y Gabriel Deck (llegaron un día antes desde Madrid), tuvieron en Gonzalo Corbalán a su máximo anotador, con 14 puntos.

En la primera mitad, tras un arranque de cuarto parejo, la Celeste tomó ventaja de 30-22 en el cierre del segundo periodo. En un duelo con bajo goleo y porcentajes en tiros de campo se destacaron los argentinos José Vildoza y Leonardo Lema, ambos con 6 puntos para el local. En tanto que la visita tuvo a Joaquín Rodríguez como figura principal, con 16 tantos.

Argentina recuperó la confianza en el tercer cuarto con un gran aporte de Corbalán (12 tantos en el parcial) y achicó la diferencia hasta quedar 35-41. Uruguay, en tanto, supo administrar una renta máxima de 11 puntos, pero falló varios lanzamientos para aumentar la brecha en Buenos Aires.

El último cuarto fue una pesadilla para los argentinos, ya que apenas convirtieron 9 puntos contra 20 de los uruguayos, que en los cinco minutos finales acentuaron el dominio para ganar el partido con una diferencia de 61-44 que le servirá para el futuro en la zona de cara a la clasificación al Mundial.

Cabe recordar que la Argentina comenzó los Clasificatorios FIBA en la ventana del mes de noviembre pasado, con dos victorias ante Cuba: 80 a 68 en La Habana y 105 a 49 en Buenos Aires. De esta manera, es escolta de Uruguay en la zona con récord de 2-1 y una diferencia de puntos de +51. La Celeste, en tanto, ganó sus dos compromisos ante Panamá y con el nuevo éxito en la Capital Federal se mantiene como líder. El lunes 2 de marzo, los charrúas viajarán a La Habana para ratificar su buen presente.

En cuanto a las otras zonas de las clasificaciones al Mundial, Canadá, Brasil y Colombia son hasta el momento los otros invictos, mientras que en el Grupo A reina la paridad con Estados Unidos, República Dominicana y México, con dos triunfos y una derrota cada uno.