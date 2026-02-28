Cambios en el fútbol: habrá nuevas reglas contra las pérdidas de tiempo

Gales. La 140ª Asamblea General Anual de la International Football Association Board (IFAB) marcó un punto de inflexión silencioso pero profundo en la historia reciente del reglamento. No hubo una revolución estructural. No cambiaron las reglas madre del juego. Pero sí se redefinió la manera de protegerlo. El mensaje fue inequívoco: el tiempo real de juego deja de ser negociable.

La reunión celebrada en Gales, continuación del trabajo iniciado en la ABM de enero, formalizó decisiones que buscan recuperar la fluidez del fútbol moderno. En un contexto global donde la pérdida deliberada de tiempo, las sustituciones tácticas para enfriar partidos y el uso expansivo del VAR generaban debate permanente, la IFAB eligió una línea clara: menos interrupciones, más continuidad y herramientas concretas para el árbitro.

Tras el cónclave liderado por Mike Jones, presidente de la Asociación de Fútbol de Gales (FAW), se aprobó un “paquete de medidas” para dar “forma al juego moderno para el futuro” y con el fin de “proteger el tiempo de juego efectivo”, según el comunicado que difundió la IFAB.

Las modificaciones, que serán 10 en total, se implementarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá, pero también en todas las demás competiciones.

Habrá cuatro reformas generales de saques de banda y saques de meta, en sustituciones por tiempo limitado, en el tratamiento y evaluación fuera del campo y en la evolución del protocolo del VAR. Pero también habrá otras seis modificaciones más específicas dentro de las Reglas de Juego a partir del 1 de julio del 2026.

En este marco, se retocarán conceptos de la Regla 3 (jugadores), Regla 4 (equipamiento del jugador), Regla 5 (el árbitro), Regla 8 (El inicio y la reanudación del juego), Regla 10 (Determinación del Resultado de un Partido)-Regla 14 (El Tiro Penal) y Regla 12 (Faltas e Inconducta).

Al mismo tiempo, tras el caso entre el argentino Gianluca Prestianni y el brasileño Vinicius Jr., se anunció que se “realizarán consultas para desarrollar medidas” en dos casos puntuales: cuando los jugadores se cubran la boca cuando “enfrentan a los oponentes” durante los partidos y si los jugadores decidan “unilateralmente abandonar el campo de juego como acto de protesta” contra la decisión de un árbitro.

Por último, confirmaron que continuarán las pruebas vinculadas al fuero de juego: la Asamblea General Anual recibió actualizaciones sobre el desarrollo de la tecnología de fuera de juego semiautomatizada (SAOT) y la prueba en curso dirigida por la FIFA de Football Video Support (FVS).

Los cambios

• Saques de banda y saques de puerta

Basándose en el cambio introducido el año pasado en las Reglas, que fue muy bien acogido, para evitar que los porteros mantuvieran el balón en sus manos durante demasiado tiempo, la Asamblea General Anual confirmó la ampliación del principio de cuenta atrás a los saques de banda y los saques de puerta.

Si el árbitro considera que un saque de banda o un saque de meta está tardando demasiado o se está retrasando deliberadamente, se iniciará una cuenta atrás visual de cinco segundos. Si el balón no está en juego al final de la cuenta atrás, el saque de banda se concederá al equipo contrario; un saque de meta retrasado dará lugar a un saque de esquina para el equipo contrario.

• Sustituciones con límite de tiempo

Para agilizar aún más el desarrollo del partido, los jugadores sustituidos deben abandonar el terreno de juego en un plazo de 10 segundos desde que se muestre el cartel de sustitución o, cuando no se utilice ningún cartel, desde la señal del árbitro. Si el jugador no abandona el terreno de juego en ese plazo, deberá hacerlo de todos modos; sin embargo, el sustituto no podrá entrar hasta la primera interrupción del juego transcurrido un minuto de juego (reloj en marcha).

• Tratamiento y evaluación fuera del campo

Cuando un jugador sea evaluado en el campo por una lesión, o su lesión provoque la interrupción del juego, el jugador deberá abandonar el terreno de juego y permanecer fuera durante un minuto una vez que se haya reanudado el juego (reloj en marcha).

• Evolución del protocolo del sistema de árbitro asistente de vídeo (VAR)

En lo que respecta al protocolo del sistema VAR, la AGM aprobó tres ajustes. Cuando haya pruebas claras, el VAR podrá ahora comprobar y revisar:

— Tarjetas rojas derivadas de una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta.

— Identidad errónea, cuando el árbitro sanciona al equipo equivocado por una infracción que da lugar a la exhibición de una tarjeta roja o amarilla al jugador equivocado.

— Las competiciones podrán permitir que los VAR revisen un saque de esquina claramente incorrecto, siempre que la revisión pueda completarse de inmediato y sin retrasar la reanudación del juego.

El IFAB también acordó que se realizaran pruebas para evaluar más a fondo las demoras tácticas por lesión del portero y proponer opciones para disuadir este comportamiento.

Nuevas reglas de juego

Además, la próxima edición de las Reglas de Juego, que entrará en vigor el 1 de julio de 2026 (si bien las competiciones que comiencen antes de esa fecha podrán aplicar los cambios antes), incluirá las siguientes modificaciones:

• Regla 3 (Los jugadores): El número de sustituciones permitidas en los partidos amistosos internacionales absolutos “A” se incrementa a ocho; ambos equipos pueden acordar un aumento adicional hasta un máximo de once.

• Regla 4 (Equipamiento del jugador): Se permitirán los objetos no peligrosos si están cubiertos de forma segura.

• Regla 5 (El árbitro): Se podrán utilizar cámaras corporales (colocadas en el pecho o en la cabeza) como opción de competición, siendo la competición la encargada de proporcionar las cámaras y controlar el uso de las imágenes.

• Regla 8 (Inicio y reanudación del juego): Se aclara que el balón se lanzará para el equipo que hubiera tenido o conservado la posesión si el juego no se hubiera detenido.

• Regla 10 (Determinación del resultado de un partido) y Regla 14 (El tiro penal): Se incorpora la aclaración contenida en la circular 31 (junio de 2025) relativa al “doble toque” accidental por parte del lanzador del penal.

• Regla 12 (Faltas y conducta antideportiva): Cuando el árbitro aplique la ventaja por una infracción (por impedir una oportunidad manifiesta de gol y se marque un gol), no se amonestará al jugador infractor, ya que la infracción no impidió el gol.