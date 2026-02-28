Punilla estrenó su triatlón regional con fuerte convocatoria

Este sábado se disputó la primera edición del triatlón “Alturas de Punilla”, una competencia organizada en conjunto por los municipios de Capilla del Monte, San Esteban y La Cumbre, que logró convocar a deportistas de distintos puntos de Córdoba y del país.

El desafío incluyó 1000 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 8 kilómetros de pedestrismo, en un recorrido que puso a prueba la resistencia, la técnica y la estrategia de los participantes. Desde las primeras horas de la mañana, el predio se vio colmado por atletas y acompañantes, en una jornada atravesada por el entusiasmo y el espíritu deportivo.

Durante el evento, los intendentes Fabricio Díaz, de Capilla del Monte, y Pablo Alicio, de La Cumbre, supervisaron la organización junto a sus equipos y remarcaron el trabajo articulado entre los municipios para concretar la competencia.

El operativo incluyó ambulancia, personal policial, DUAR y el cuerpo de guardavidas del AMGAA, además de la colaboración de Punto Faro y las áreas de Deportes locales. El cierre estuvo marcado por la entrega de medallas en las categorías individual masculina y femenina, y por equipos masculino, femenino y mixto.

La convocatoria dejó planteada la continuidad del triatlón como una propuesta deportiva regional con proyección turística en el corredor serrano de Punilla.