Talleres quiere recuperarse ante San Lorenzo

Córdoba. Talleres y San Lorenzo se enfrentarán este sábado, desde las 22:15, en el Estadio Mario Alberto Kempes por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. Tanto la T como el Ciclón se encuentran dentro de los ocho clasificados en la Zona A y van por un triunfo que los afiance en los primeros puestos. El encuentro será televisado por TNT Sports.

El conjunto cordobés suma diez puntos en el campeonato y venía de dos triunfos consecutivos: 2-1 contra Gimnasia de Mendoza como local y 1-0 ante Rosario Central en Arroyito, victoria que rompió una racha de más de diez años sin ganarle al Canalla como visitante. Sin embargo, la última fecha sufrió un duro golpe en Santiago del Estero y perdió 2-0 con Central Córdoba, por lo que ahora buscará volver a ganar en Córdoba para no perderle pisada a los primeros puestos.

La novedad en la T es la incorporación de Franco Cristaldo como refuerzo de último momento. El ex Gremio rescindió su contrato y ya se encuentra a disposición de Carlos Tevez.

San Lorenzo tuvo una doble fecha insólita en la que disputó dos partidos en 48 horas, ganándole 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto el domingo y empatando 1-1 con Instituto el martes. A pesar de tener poco descanso, el Ciclón pudo sumar cuatro puntos y cuenta con 11 en la Zona A, lo que lo ubica en el cuarto puesto.

En la previa de este encuentro, la dirigencia de San Lorenzo le solicitó a su par de Talleres que habilite una tribuna para público visitante, pero la CD de la T desistió de la propuesta.