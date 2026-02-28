Voley: la División de Honor Femenina de Pesca debutará el 14 de marzo

Villa Carlos Paz. El Club de Pesca de Villa Carlos Paz ya conoce su calendario de competencia para el Torneo Oficial “Prof. Daniel Machuca” – División de Honor Femenino 2026, certamen organizado por la Federación Cordobesa de Voleibol.

El equipo afrontará un exigente fixture de 11 fechas en la fase regular, que se pondrá en marcha el 14 de marzo y se extenderá hasta el 16 de mayo. El debut será como local el 14 de marzo a las 9:30 frente a Parque Vélez Sarsfield.

El cronograma completo de partidos es el siguiente:

Fecha 1: vs Parque Vélez Sarsfield (L) – 14/03

Fecha 2: vs Poeta Lugones (V) – 21/03

Fecha 3: vs Juventud Agraria (L) – 24/03

Fecha 4: vs Banco Nación (V) – 28/03

Fecha 5: vs Unión Eléctrica (V) – 04/04

Fecha 6: vs Universitario Córdoba (L) – 11/04

Fecha 7: vs Unión Oncativo (V) – 18/04

Fecha 8: vs Municipalidad de Córdoba (L) – 25/04

Fecha 9: vs Instituto (V) – 02/05

Fecha 10: vs Barrio Parque (L) – 09/05

Fecha 11: vs Atenas (V) – 16/05

De esta manera, el conjunto carlospacense se prepara para una nueva temporada en la máxima categoría del vóley cordobés, con el objetivo de consolidarse y ser protagonista en la competencia. La División de Honor Femenina promete un año de alto nivel, con equipos históricos y un calendario que exigirá regularidad y fortaleza tanto de local como de visitante.