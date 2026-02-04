Estudiantes (RC) sigue sin ganar en la Liga Profesional

Buenos Aires. Banfield se recuperó en el Florencio Sola y dio vuelta el partido ayer ante Estudiantes de Río Cuarto para quedarse con un triunfo clave por 2-1, en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. El Taladro empezó en desventaja por el gol de Martín Garnerone para el conjunto cordobés, pero reaccionó en el complemento y lo ganó con tantos de Lautaro Gómez y Mauro Méndez, que sellaron la primera alegría del equipo de zona sur en el campeonato.

Con este resultado, el equipo dirigido por Pedro Troglio consiguió su primera victoria del torneo y tomó aire en la tabla de los promedios, donde ahora se ubica 26°. Estudiantes (RC), en cambio, sigue sin ganar en su regreso a la Primera División: suma un empate y dos caídas, aunque al menos pudo convertir su primer gol desde el ascenso.