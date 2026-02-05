Córdoba ya palpita la Maratón 2026 a cinco meses de la largada

Córdoba comenzó a palpitar una de las citas deportivas más importantes de su calendario: faltan solo cinco meses para la Maratón Ciudad de Córdoba “New Balance 42k Córdoba 2026”, que se disputará el próximo 5 de julio, en el marco del 453° aniversario de la ciudad.

La competencia volverá a reunir a miles de corredores y corredoras de distintos puntos del país y del exterior, consolidándose como una verdadera fiesta del deporte urbano. Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través del sitio web oficial y, según anticiparon desde la organización, avanzan a buen ritmo.

El secretario de Fortalecimiento Vecinal y Deportes, Héctor “Pichi” Campana, destacó la expectativa que genera el evento y remarcó que la maratón ya forma parte del calendario fijo de muchos atletas, que cada año reservan el primer domingo de julio para correr en Córdoba.

La prueba contará con cuatro distancias: 5K, 10K, 21K y 42K, e incluirá la participación de personas en silla de ruedas, atletas no videntes, atletismo asistido y otras discapacidades, reafirmando el perfil inclusivo de la competencia.

El circuito tendrá como escenarios centrales al Río Suquía y la Costanera, con largada y llegada en el estadio Mario Alberto Kempes, ofreciendo un recorrido que combina paisaje urbano, naturaleza y puntos emblemáticos de la ciudad.

La participación es arancelada y los valores varían según la distancia:

5K: $26.000

10K: $33.800

21K: $52.000

42K: $67.600

Además, la categoría 42K contará con premios en efectivo para los primeros puestos, mientras que todos los corredores que completen sus recorridos recibirán medalla de participación.

Con una trayectoria ya consolidada, la Maratón Ciudad de Córdoba se prepara para una nueva edición que promete volver a colocar a la ciudad en el centro del running nacional.