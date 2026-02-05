Mundial 2026: cuánto costará viajar a alentar a la Selección

País. Una persona que organice su viaje por su cuenta podría gastar entre 10.000 y 15.000 dólares para seguir a la selección en el Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con la confirmación, muchos argentinos ya comenzaron a calcular cuánto costará viajar para alentar al equipo.

Según indicó en Telenoche Javier Longhi, operador turístico de Magic Dreams, las opciones oficiales incluyen:

Programa con 1 partido: 3 noches de alojamiento, traslado aeropuerto-hotel-estadio y entrada al partido en Kansas. Precio: 2.700 a 3.000 dólares.Programa con 2 partidos: 3 noches en cada ciudad, traslados completos y entradas. Precio: 6.000 dólares.

Programa con 3 partidos: 9 noches, traslados y entradas VIP. Precio: 9.000 dólares.

Aún así destacó que la mayoría de los viajeros (60%) opta por organizar el viaje de forma individual. En este caso, el costo aéreo es clave: para vuelos entre Córdoba y Estados Unidos, los precios estaban entre 1.000 y 1.200 dólares, pero para viajar del 12 al 19 de junio, el sistema actual marca 2.000 dólares. El alojamiento, por ejemplo para una familia en Kansas, costaría 1.500 dólares por 3 noches.

Además subrayó que muchos hinchas ya planifican la segunda fase del Mundial. Si Argentina termina primera en su grupo, jugaría el 3 de julio en Miami contra España o Uruguay. Según las páginas de reventa, las entradas para el partido en Kansas rondan 900 dólares, mientras que los partidos posteriores pueden llegar a 1.400 dólares.