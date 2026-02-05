Talleres sufrió hasta el final, pero sigue en la Copa Argentina

Rosario. En una de las últimas jugadas del partido, Talleres logró vencer 2 a 0 en un choque durísimo a Argentino de Merlo, gracias a un gol del juvenil de 17 años Giovanni Baroni, quien ingresó en el segundo tiempo y le cambió la cara al equipo de Carlos Tevez, que jugó muy mal. Después aumentó Valentín Depietri. En la próxima ronda, la T jugará con el ganador de Atlético Tucumán y Sportivo Barracas. El encuentro por los 32avos de final del certamen se jugó en el estadio Marcelo Bielsa de Newell´s.

No hubo diferencias en el primer tiempo entre el equipo de la primera y el de la tercera categoría del fútbol argentino. La obligación era de Talleres pero el papel digno lo hizo Argentino de Merlo que por el momento tuvo un poco de mejor juego asociado que el equipo de Carlos Tevez, que tuvo dos chances claras de gol, en un tiro libre de Cáceres que tapó bien el arquero Tello, quien también sacó al córner un remate franco de Depietri. La Academia del Oeste, en tanto, tuvo una sola llegada al arco de Herrera, un remate de Cristian Medina que se fue por arriba del travesaño,

El ingreso del juvenil Baroni por el brasileño Rick fue clave para conseguir el pasaporte a los 16avos de final. Si bien el equipo continuó jugando mal, tuvo mayor peso ofensivo. Argentino de Merlo aguantó todo lo que pudo para llegar a los penales, pero a los 44 minutos del segundo tiempo, Baroni arrancó la jugada que terminó en gol: pase de Depietri para Augusto Schott, quien tiró un centro rasante y por el otro lado apareció Baroni. Con la Academia buscando desesperadamente el empate, en una contra furiosa en tiempo agregado, Depietri marcó el segundo.