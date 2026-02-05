Una jugadora de Las Leonas decidió representar a Alemania

País. La decisión de Lucina von der Heyde de incorporarse a la selección de Alemania sacudió a la comunidad de hockey sobre césped femenino, marcando una ruptura con la historia reciente de Las Leonas. El traspaso de la mediocampista misionera, que compitió hasta los Juegos Olímpicos de París 2024 con el equipo argentino, responde no solo a su exclusión de las últimas convocatorias, sino también a la búsqueda de dar continuidad a su carrera internacional, según declaró la propia jugadora. El caso reavivó el debate sobre las exigencias para los atletas argentinos que residen fuera del país y trae a la memoria la partida de Gonzalo Peillat al seleccionado alemán masculino tras diferencias similares en el ámbito directivo y técnico.

Desde el final del ciclo olímpico, Lucina von der Heyde atravesó un período de incertidumbre profesional tras no ser convocada por el entrenador Fernando Ferrara. A pesar de esperar una nueva oportunidad, sintió que quedaba fuera de los planes del cuerpo técnico, hecho que la llevó a considerar el cierre de su etapa en el máximo nivel: “Mi carrera deportiva decayó un montón porque dije; por ahí es el final de mi carrera internacional. Me había puesto muy triste”, confesó la jugadora a Radio Libertad, en un testimonio que evidencia el impacto emocional de su exclusión.

La noticia fue confirmada cuando las redes oficiales de las DANAS, denominación de la selección alemana, anunciaron su incorporación a partir de marzo. “¡Bienvenida Lucina! De acuerdo con la aprobación de la FIH, Lucina von der Heyde es elegible para correr en la camiseta de DANAS a partir de marzo de 2026. En el pasado, la joven de 28 años jugó para la Selección Argentina, fue galardonada campeona del mundo sub 21 en 2016 y la mejor jugadora joven de la Copa del Mundo 2018. Desde hace varios años vive en Alemania y juega para el Mannheimer HC", fue el recibimiento en redes.

Ella se sumó con una declaración: “Desde el primer día, tanto el equipo como el cuerpo técnico me dieron una cálida bienvenida y me hicieron sentir como en casa. Tengo muchas ganas de afrontar los retos que me esperan”.

Los argumentos de von der Heyde giraron en torno a la afinidad táctica y las prioridades del entrenador argentino, quien, según manifestó la deportista, había decidido desprenderse de ella sin respetar los tiempos anteriormente pautados: “(El entrenador Fernando Ferrara) decide por ahí sacarme de la lista sabiendo que estaba jugando en Europa y él tomando la decisión por mí y no dándome el tiempo que me había dicho”, explicó.

La reacción del cuerpo técnico y del plantel argentino no se hizo esperar. Ferrara reconoció a DeporTV: “La verdad es algo que no nos esperábamos. Pero ahora estamos enfocados en lo que se viene, con las jugadoras que tenemos que, por suerte, son muchas, y que tenemos como objetivo la clasificación al Mundial”. De este modo, el seleccionador buscó cerrar filas en torno al futuro inmediato del equipo, evitando prolongar la controversia.

La migración de talentos argentinos a otros seleccionados, tanto masculino como femenino, abre interrogantes sobre la gestión de carreras internacionales y las tensiones que surgen ante la residencia en el extranjero, un fenómeno que adquiere nuevos matices en cada caso y pone a prueba la flexibilidad de las estructuras deportivas nacionales.