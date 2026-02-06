Valle Hermoso participó de la reunión informativa sobre el Tour de France

Córdoba. El próximo 22 de marzo de 2026, Valle Hermoso será parte de un evento deportivo de nivel internacional con la llegada de L’Étape Argentina by Tour de France a la provincia de Córdoba.

En este marco, el intendente Daniel Spadoni junto a la directora de Turismo, Anabel Pereyra Córdoba, participaron de una reunión informativa en el Ministerio de Gobierno de la Provincia, donde se acordaron los protocolos correspondientes para dar inicio a esta experiencia.

Del encuentro participaron el ministro de Gobierno Manuel Calvo, el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional Miguel Siciliano y el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri.

Un evento que posiciona a Valle Hermoso en el calendario deportivo internacional.