Argentina iguala con Corea del Sur por la Copa Davis

Corea del Sur. Tras los dos primeros partidos de singles, Argentina iguala 1-1 frente a Corea del Sur por la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis. En el primer turno en el Gijang Gymnasium de Busan, Thiago Tirante (95° del ranking de la ATP) derrotó a Hyeon Chung (392°) por 2-6, 7-5 y 7-6 (5). Luego, Marco Trungelliti (134°) perdió frente a Soon-Woo Kwon (343°) por 7-6 (6) y 6-2.

La serie se definirá a partir de la 01:00 del domingo (hora argentina), con el partido de dobles que enfrentará a Guido Andreozzi (32° en dobles) y Federico Gómez (134° en esa modalidad) con Ji Sung Nam (167°) y Uising Park (248°).

Posteriormente, se disputarán los singles invertidos: Tirante frente a Kwon y, de ser necesario, Trungelliti ante Chung. Todos los partidos serán transmitidos por TyC Sports y DSports.

En el Single 1, Tirante mostró espíritu de lucha y revirtió un partido difícil frente a Chung, a quien venció en una batalla de 2 horas y 52 minutos.

El platense sintió los nervios del debut en el seleccionado y llegó a estar set abajo y 3-4 con el saque en favor de su rival. Pero nunca se rindió y tuvo premio.

En el segundo punto, Kwon confirmó que su ranking actual dista mucho de su verdadero nivel. Tras un encuentro mayoritariamente equilibrado, el coreano encontró los caminos para superar a Trungelliti (134°) y darle el empate a su país.

Las 26 naciones que participan esta semana en la primera ronda de los Qualifiers van en busca de un lugar en la segunda fase, prevista para septiembre. Los 13 equipos ganadores avanzarán a esa instancia y se sumarán a España, que aguardará por el vencedor de la serie entre Chile y Serbia, para disputar siete eliminatorias bajo el formato de local y visitante. Luego, los siete países que superen esa fase accederán al Final 8 de Bolonia, donde se unirán al anfitrión Italia para la etapa de eliminación directa, programada para noviembre.