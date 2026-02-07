Argentina inicia su camino en la Copa Davis ante Corea del Sur

Corea del Sur. La Selección Argentina de Tenis de Copa Davis se enfrentará este viernes a Corea del Sur por la primera ronda de los Qualifiers 2026, sobre las canchas duras cubiertas del Gimnasio Gijang, ubicado en Gijang-gun, en el sector noreste de Busan. El estadio, con capacidad para 3.700 espectadores, será la sede de una serie al mejor de cinco partidos. Los encuentros serán transmitidos por TyC Sports y Dsports durante las dos jornadas de competencia.

A más de 19.000 kilómetros de distancia de la Argentina y tras una travesía aérea de 36 horas, con tres escalas en San Pablo, Addis Ababa y Seúl, el conjunto dirigido por Javier Frana, que tendrá en sus alineaciones a cinco tenistas debutantes con la camiseta nacional en este tipo de competencias, inicia un nuevo desafío con el deseo de conseguir el triunfo y avanzar a la segunda fase, escenario que lo pondría una vez más a las puertas de la clasificación al Final 8, que se disputará en Bolonia del 23 al 29 de noviembre.

Thiago Tirante, el único Top 100 de la delegación albiceleste, ocupa el puesto 95 del escalafón mundial y, junto a Marco Trungelliti (134°), será el encargado de los singles. La dupla de dobles estará conformada por Guido Andreozzi (32° en dobles) y Federico Gómez (197°). Completa el equipo Juan Pablo Ficovich (172°).

Por el lado del conjunto asiático estarán Soon Woo Kwon (343°, ex 52°), Sanhui Shin (353°), Hyeon Chung (392°, ex 19°), Ji Sung Nam (167° en dobles) y Uising Park (248° en dobles).

La serie comenzará a jugarse hoy a las 23:00 (hora argentina) con el duelo entre Tirante y Chung. A continuación, será el turno de Trungelliti frente a Kwon. En la madrugada del domingo, a partir de la 01:00, se iniciará la segunda jornada con el partido de dobles entre Andreozzi y Gómez ante Park y Sung Nam. Posteriormente, de ser necesario, se disputarán los singles invertidos: Tirante frente a Kwon y Trungelliti ante Chung.

Las 26 naciones que participan esta semana en la primera ronda de los Qualifiers van en busca de un lugar en la segunda fase, prevista para septiembre. Los 13 equipos ganadores avanzarán a esa instancia y se sumarán a España, que aguardará por el vencedor de la serie entre Chile y Serbia, para disputar siete eliminatorias bajo el formato de local y visitante. Luego, los siete países que superen esa fase accederán al Final 8 de Bolonia, donde se unirán al anfitrión Italia para la etapa de eliminación directa, programada para noviembre.

Las 13 selecciones que no logren avanzar en esta primera ronda de los Qualifiers competirán en el Grupo Mundial I en septiembre, junto a los países que resulten vencedores de los Play-offs del Grupo Mundial I, que se juegan este mismo fin de semana.