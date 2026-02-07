Belgrano quiere sostener su invicto ante Banfield

Córdoba. En el estadio Julio César Villagra, Belgrano enfrentará a Banfield esta noche a las 22.15, por la cuarta fecha del Apertura 2026. El Pirata, que viene de empatar ante Argentinos, quiere seguir invicto; el Taladro va en busca de su segunda victoria. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

Belgrano tiene 5 unidades ya que derrotó a Central en el primer partido y empató ante Tigre y Argentinos Juniors. ”No festejamos, es el tercer partido e intentamos encontrar el equipo. Cada partido les toca a los chicos demostrar. El objetivo es el mayor, apuntamos a lo más alto. Queremos pelear arriba”, aseveró el Ruso Zielinski en La Paternal tras la igualdad. El Chino Zelarayán se recuperó de una molestia en la rodilla izquierda y estará a disposición del DT.

Banfield está atravesando un presente económico e institucional complicado desde hace varios meses, ya que, por ejemplo, tiene una deuda cercana a los 1.3 millones de dólares. Por este motivo, el Taladro estaba inhibido, sin embargo el miércoles destrabó las sanciones y pudo cerrar varios refuerzos. Para el duelo ante el Pirata, recuperará al defensor Nicolás Meriano, quien no estuvo en el triunfo 2-1 ante Estudiantes (RC) porque había sido expulsado.