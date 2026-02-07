Se inauguraron los Juegos Olímpicos de invierno en Italia

Italia. Más allá que la competencia oficial inició el miércoles, los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 tuvieron su ceremonia inaugural este viernes en el icónico Estadio de San Siro, el recinto donde hacen de locales de manera habitual el Inter y el Milan en el fútbol italiano. El evento contó con estrellas de primer nivel internacional que sirvieron como plataforma de presentación a una cita que se prolongará hasta el domingo 22 de febrero próximo.

La famosa cantante Laura Pausini honró sus orígenes italianos siendo la encargada de entonar las estrofas del himno nacional en un emocionante momento captado para miles de personas al inicio del acto. Vale destacar que ella fue la primera mujer de ese país en ganar un premio Grammy e integró una gala en compañía de emblemáticos artistas, como la compositora Mariah Carey y el músico Andrea Bocelli, entre otros.

La ceremonia de apertura de estos JJOO giraron en torno al concepto “Armonía”, una visión que buscó fusionar la música, el deporte, la innovación y la emoción para festejar la unión perfecta entre cuerpo y mente. Con este objetivo, se ideó que la celebración se haga en las diferentes sedes para facilitar que todos los deportistas puedan decir presentes.

En este sentido, la delegación argentina fue una de las primeras en aparecer con Franco Dal Farra y Francesca Baruzzi como abanderados y, de esta forma, tuvo un particular desfile con toda la comitiva repartida en diferentes regiones de las siete sedes olímpicas, que están distribuidas en 22.000 kilómetros cuadrados entre Milán y Cortina d’Ampezzo. Competirá en tres disciplinas (esquí alpino, esquí de fondo y luge).

Vale destacar que Dal Farra es uno de los ocho representantes argentinos y uno de los cuatro de la comitiva en esquí de fondo y afrontará sus segundos JJOO después de su debut en Beijing 2022. Estará acompañado de Mateo Sauma, Agustina Groetzner y Nahiara Díaz, quien es la líder del circuito de la Copa Sudamericana en los últimos años y también olímpica en Beijing 2022 con apenas 18 años.

Por otro lado, Baruzzi es una de las deportistas que integra el equipo de esquí alpino, logró un doble Top 30 en Beijing 2022 y marcó un resultado histórico para la Argentina al ingresar entre las mejores 30 de una prueba técnica de Copa del Mundo. Completa su equipo junto a Nicole Begue, una atleta juvenil de gran proyección en disciplinas de velocidad, y Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier que lideró el ranking sudamericano 2025 en Slalom Gigante.

Por último, Verónica Ravenna será la participante argentina más experimentada con su tercera presencia después de PyeongChang 2018 y Beijing 2022. La máxima especialista nacional en luge, deporte donde los atletas se deslizan por una pista de hielo a más de 150 kilómetros por hora, nació en Buenos Aires y se radicó de joven en Whistler, Canadá. La mujer de 27 años logró un valorable séptimo puesto hace una década en Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lillehammer 2016. Será una de las más de 3.500 atletas repartidas entre 93 países.