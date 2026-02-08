Belgrano se hizo fuerte en Alberdi y se prende en la pelea

Córdoba. Belgrano volvió a sonreír en el Gigante de Alberdi y logró anoche una valiosa victoria como local al imponerse 1-0 frente a Banfield, en el marco de una nueva fecha del Torneo Apertura. El único tanto del encuentro lo convirtió Lucas “Chino” Zelarayán en el segundo tiempo, con una destacada acción individual que definió el partido.

El desarrollo del primer tiempo fue parejo y con escasas situaciones claras de gol. Ambos equipos mostraron orden táctico, aunque Belgrano logró aproximarse con mayor claridad al arco rival. Banfield, en tanto, sufrió una modificación temprana tras la salida de Santiago Esquivel por una molestia física, quien fue reemplazado por Lautaro Ríos.

Las ocasiones más peligrosas de la etapa inicial fueron para el conjunto cordobés, con un remate de media distancia de Nicolás Fernández y una chance clara de Alcides Benítez, que fue bien resuelta por el arquero Facundo Sanguinetti. El marcador se mantuvo en cero al cierre de los primeros 45 minutos.

En el complemento, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski encontró la apertura del marcador gracias a Zelarayán, quien sacó un potente remate desde fuera del área para establecer el 1-0 definitivo. Minutos después, el mediocampista fue reemplazado y recibió una ovación del público celeste al retirarse del campo de juego.

Con la ventaja a su favor, Belgrano ajustó líneas y realizó variantes para sostener el resultado. Banfield intentó llegar al empate en el tramo final del encuentro, pero se topó con una sólida respuesta defensiva y con buenas intervenciones del arquero local, que aseguraron la victoria.

Con este triunfo, Belgrano llegó a los 8 puntos en el certamen y quedó a dos del líder Tigre. En la próxima fecha, el conjunto cordobés visitará a Independiente Rivadavia en Mendoza.