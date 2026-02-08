Copa Davis: Argentina perdió con Corea del Sur y deberá jugar la permanencia

Corea del Sur. La Selección Argentina de Tenis quedó eliminada ante Corea del Sur en la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis, disputada en Busan, tras caer por 3-2, y deberá jugar la permanencia en septiembre. La única victoria albiceleste de la segunda jornada fue la del dobles, donde la dupla integrada por Guido Andreozzi y Federico Gómez se impuso a los locales Ji Sung Nam y Uising Park por 6-3 y 7-5. Acto seguido, en los partidos individuales, Thiago Tirante perdió frente a Soon-Woo Kwon por 4-6, 6-4 y 6-3 para igualar la serie, mientras que Marco Trungelliti fue superado por Hyeon Chung, que se llevó el encuentro por 6-4 y 6-3, lo que significó el punto decisivo para los locales.



Cómo sigue el camino de Argentina

Al igual que Argentina, otras 12 selecciones que pierden en la primera ronda de Qualifiers, caen al Grupo Mundial I. En septiembre, estas 13 naciones se enfrentan a otras 13 que ganaron esta semana en el Grupo Mundial I y juegan a modo de “repechaje”. El que gane, jugará las Qualifiers 2027, mientras que el que pierda deberá jugar nuevamente el Grupo Mundial para soñar con las Qualifiers 2028.

Posibles rivales de Argentina: Finlandia, Suiza, China, China Taipei, Nueva Zelanda, Mónaco, Lituania, Turquía, Polonia y Paraguay ya entraron al grupo. Quedan por definirse este domingo: Marruecos vs. Egipto (1-1), Grecia vs. México (1-1), Luxemburgo vs. Ucrania (2-0).