Instituto busca su primer triunfo ante Gimnasia de Mendoza

Mendoza. Gimnasia de Mendoza e Instituto se enfrentarán este domingo, desde las 22:15, en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El Lobo viene de perder 4-0 frente a Unión y otra derrota podría desencadenar en la salida de su DT, mientras que la Gloria va por su primer triunfo. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

El Lobo mendocino arrancó el torneo con una gran victoria 1-0 visitando a Central Córdoba pero luego perdió 1-0 en su casa ante San Lorenzo y en la fecha pasada fue goleado 4-0 por Unión en Santa Fe. Este último resultado puso en duda la continuidad de Ariel Broggi como entrenador, y una caída frente a Instituto podría desencadenar en su salida del club.

Por su parte, la Gloria también comenzó el torneo de mala manera, y en la segunda fecha Daniel Oldrá renunció como DT. Perdió 1-0 con Vélez y 2-1 ante Platense, y en la tercera jornada rescató un empate agónico frente a Lanús en Alta Córdoba. Ahora, en su visita a Mendoza intentará sumar de a tres por primera vez en el Apertura, con Bruno Martelotto y Daniel Jiménez como dupla técnica interina mientras la dirigencia busca un nuevo entrenador.