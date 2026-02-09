Instituto sigue sin poder ganar

Mendoza. Instituto perdió ayer 1 a 0 en su visita a Gimnasia de Mendoza y sigue sin sumar de a tres en el Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026.

"La Gloria" cayó por el gol de Facundo Lencioni en la segunda parte. Este triunfo es el primero del conjunto mendocino de local en Primera.

Con este resultado, Gimnasia y Esgrima La Plata sumó una victoria clave en el Torneo Apertura, mientras que Instituto se fue con las manos vacías tras un partido ajustado y muy disputado.