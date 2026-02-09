Talleres visita a Lanús buscando volver al triunfo

Buenos Aires. Lanús y Talleres se enfrentarán este lunes, desde las 19:15, en el Estadio Néstor Díaz Pérez por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El Granate llega como uno de los líderes de la Zona A con 7 unidades y quiere seguir arriba, mientras que la T sufrió hasta el final para ganarle a Argentino de Merlo por 32vos de la Copa Argentina. El encuentro será televisado por TNT Sports.

El Grana comenzó el Apertura con un gran nivel, y en las dos primeras jornadas venció 3-2 a San Lorenzo y 2-1 a Unión, mientras que en la fecha pasada Instituto le arrebató el triunfo con un gol de Matías Gallardo en el minuto 93, quien selló el 2-2 en Alta Córdoba. Con la Recopa Sudamericana en el horizonte, el equipo de Mauricio Pellegrino buscará una nueva victoria como local para seguir en lo más alto de su grupo.

Talleres arrancó el torneo ganándole 2-1 a Newell’s pero luego cayó por el mismo resultado contra Vélez y Platense. El miércoles pasado debutó en la Copa Argentina y sufrió ante Argentino de Merlo, equipo que milita en la Primera B, ya que recién en el tiempo adicionado logró abrir el marcador con un gol de Giovanni Baroni para que a los 98 minutos Valentín Depietri marcara el 2-0 final.